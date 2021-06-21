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Malatya nerede, hangi bölgede? Malatya'nın ilçeleri nelerdir? İşte Malatya 'nın yöresel yemekleri

Türkiye'nin en çok kayısı üretilen şehri olan Malatya, farklı medeniyetleri bünyesinde barındırmış doğunun güzide şehirlerinden biridir. Analı kızlı, sulu köfte gibi yöresel lezzetlere ev sahipliği yapan Malatya hakkında bilgileri sizler için araştırdık...

Malatya nerede, hangi bölgede? Malatya'nın ilçeleri nelerdir? İşte Malatya 'nın yöresel yemekleri

MALATYA NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Malatya, Türkiye'nin büyükşehir statüsündeki otuz ilinden biridir. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Yukarı Fırat Bölümü'nde yer alır. On üç ilçesi ve 718 mahallesi bulunan Malatya, 806.156 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin yirmi sekizinci en yüksek nüfuslu ilidir. Doğusu Elazığ ve Diyarbakır, güneyi Adıyaman ve Kahramanmaraş, batısında Kayseri , kuzeyi ise Sivas ve Erzincan ile çevrilidir. İlk olarak Hitit döneminde kurulmuştur. O günden bugüne el değiştirerek yıkılıp yeniden yapılarak günümüze kadar gelmiştir.

Malatya, kayısı diyarı olarak bilinir. İlde yetişen kayısılar, dünya genelinde ünlüdür ve kuru kayısı üretiminin %80'ini Malatya Ovası’nda bulunan kayısı bahçeleri sağlar. Büyükşehir yasası ile 2014 yerel seçimlerinin ardından büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. Aynı zamanda Malatya 2 Cumhurbaşkanı çıkarmış tek şehirdir, bu kişiler, İsmet İnönü ve Turgut Özal'dır.

MALATYA'NIN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

İlçeNüfus 2019Nüfus 2020FarkN.Artışı %Mah.Say.Alanı km2Yoğunluk
Akçadağ29.06428.709-355-1,22771.11826
Arapgir10.27510.028-247-2,406398710
Arguvan7.6267.315-311-4,08491.0967
Battalgazi304.787303.226-1.561-0,51103947320
Darende26.16625.647-519-1,98671.48217
Doğanşehir38.69038.605-85-0,22391.36428
Doğanyol4.0513.932-119-2,941617722
Hekimhan18.34516.965-1.380-7,52651.51411
Kale6.0855.618-467-7,672823724
Kuluncak7.7837.513-270-3,472864512
Pütürge13.88913.663-226-1,63681.08613
Yazıhan13.78613.024-762-5,533365320
Yeşilyurt319.618331.91112.2933,8583953348
Malatya800.165806.1565.9910,7571912.25966

MALATYA'NIN YÖRESEL YEMEKLERİ

Malatya usulü tarhana çorbası, içli köfte, analı kızlı, kayısı tatlısı, ekşili köfte, mercimekli köfte, kulak çorbası, tavşanlı yufka, kaburga dolması, tava, kâğıt kebabı, kalbur hurması, bilik, pirpirim cacığı, yapraklı köfte, kiraz yaprağı köftesi, saç kavurması, kürt sarması, ıspanaklı ekmek, baklalı pilav, kömbe, taş (yassı)kadayıf, salçalı köfte gibi yemekler yöreye özgüdür. Tescillenmiş yemekleri mevcuttur. Bulgurdan yapılan 100'ün üzerinde köfte ve yemek çeşidi bulunur. Şehre ait peynir ürünleri bulunmaktadır. Şehrin fırın kültürü gelişmiştir.

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