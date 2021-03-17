AA

Taş konakları ve tescilli yapılarının yanı sıra yeşil alanlarıyla öne çıkan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi film, dizi, klip, belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Zalo, Gizemli Köy, Hanzap, Bakıcı, Koku, Son Arzu adlı filmlerin yanı sıra Girift gibi dizilere ev sahipliği yapan ilçede, halk da sinema ve dizi sektörünün ilgisinden memnun.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA'ya ilçenin son dönemlerde adından sıkça söz ettirdiğini söyledi.

İlçenin yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çektiğini aktaran Çınar, şöyle devam etti:

"Ülkemizde önde gelen yönetmen, oyuncu, rol alan ve emek veren birçok kişiyle tanıştık. Haliyle film ve dizi için kurulan yapay alanlar ve diğer ürünlerin dünyanın masrafı olduğunu öğrendik. Biz de ilçemizde bunların doğal olanı var dedik. Yönetmenlere, gelin film ve dizilerinizi burada çekin dedik. Onlar da gelip beğendiler. Şu an iyi bir aşamadayız. İleride daha çok kişiyi bekliyoruz."

İlçede film çekimine devam eden yönetmen Okan Ege Ergüven de Yeşilyurt'u çok beğendiklerini kaydetti.

Çekimlere 2,5 aydır devam ettiklerini anlatan Ergüven, "Buraların keşfedilmemiş yerlerinin olduğunu fark ettik. Bu nedenle Yeşilyurt ilçesini tercih ettik. Burası kurulmuş bir plato gibi duruyor. Biz de buraları gördükten sonra İstanbul’un o kalabalığından çıkalım dedik. Çünkü oralarda çok iş yapıldı. Böyle bir yer arıyorduk ve bunu Yeşilyurt ilçesinde bulduk" diye konuştu.

İlçede dizi çekimlerine devam eden yönetmen Haydar Işık ise çekim için kullandıkları ortamı çok beğendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz bir konuyu işlerken ya da bir film, dizi, reklam ve klip çekerken kafamızdaki dekoru oluşturmak isteriz. Bir mahalle kurarız mesela. Ama Yeşilyurt ilçesi bu konuda muhteşem bir yer. İlçeyi gezdiğiniz zaman ev yapısı, sokak yapısı, doğası çok güzel. Ben ilçeyi daha fazla gezme fırsatı buldum. Şehri iyi tanıyorum. Aslında diziyi Ege Bölgesi'nde çekecektik. Daha sonra diziyi Yeşilyurt ilçesinde çekmeyi kararlaştırdık. Malatya kayısının başkenti olduğu gibi sanatın da başkenti olacaktır. Malatya bu bölgeye öncülük yapacak birikime ve yeteneğe sahip."

"BURANIN DOKUSU FİLM PLATOLARINI ARATMAYACAK DÜZEYDE"

Oyuncu Ümit Acar da Malatya Uluslararası Film Festivali sayesinde kenti tanıma fırsatı bulduğunu aktardı.

Kendini Malatya'ya ait hissettiğini ifade eden Acar, "Yeşilyurt ilçesine gelmemiştim. Buranın dokusu film platolarını aratmayacak düzeyde. İnsanlar çok yapıcı. Görüyorum ki ilerisi için güzel hazırlıklar da var. Burası bütün film şirketlerinin dikkatini çekecektir. Çok fazla talep olacağını düşünüyorum" dedi.

Oyuncu Ayberk Yılmaz ise Malatya'ya ilk kez geldiğini belirtti.

Kentte vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşların yoğun ilgisi oyuncuların moralini ciddi anlamda yükseltiyor. Yeşilyurt Belediyesi de çok katkı sağladı. Çekimlerimiz çok keyifli geçiyor. 13 bölüm dizi çekeceğiz. Pandemi süreci bizi etkiliyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Malatya'da plato yaratmaya gerek yok. Gerçekten çok güzel bir dokusu var. Vatandaşlar sürekli sete kayısı getiriyor. Bizleri çok seviyorlar, biz de burada bulunduğumuz için çok sevinçliyiz."