Kaza anı kameralara yansıdı

Ferdi Durdu’nun haberine göre kaza, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi’nde Çırmıhtı Meydanı’nda geldi. Murat Çavdar yönetimindeki patates ve soğan yüklü kamyonetin, seyir halindeyken freni boşaldı.
Aracı kontrol etmeye çalışan sürücü, hızla Çırmıhtı Meydanı'na daldı ve daha sonra Yılmaz Arslan’ın kullandığı otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.
Kazada araçların sürücüleri ile otomobilde bulunan Filiz ve Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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