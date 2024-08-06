Malatyalı Vargas Paris 2024'te tarihe geçti! İyi ki Varsın Melissa Vargas!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nda yıldızı parlayan isim Melissa Vargas ise sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile zirveye çıkan, Türk halkı tarafından "Vargas Hava Yolları" yakıştırmasını alan Melissa Vargas, 42 sayı atarak Çin maçına damga vurdu. Dünyaca ünlü voleybolcu Melissa Vargas'ın kökeni ve Türkiye ile olan bağları ise merak uyandırıyor. İşte Melissa Vargas hakkında merak edilenler…
Melissa Vargas, voleybolun yıldız isimlerinden biri olarak tanınıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Küba asıllı oyuncu Melissa Vargas'ın ay-yıldızlı ekibe uzanan hayat hikayesi dikkati çekiyor. Öte yandan Melissa Vargas'a neden "Malatyalı" denildiği, sosyal medyada büyük bir merak konusu. İşte Melissa Vargas kökeni
MELİSSA VARGAS HAYAT HİKAYESİ
16 Ekim 1999 doğumlu olan Melissa Vargas, spor yaşamını sürdürmek için Küba'nın dışına ilk olarak 16 yaşında çıktı.
1999 yılında Küba'da dünyaya gelen Vargas, 2015 yılına kadar Cienfuegos takımında forma giydi. Küba'daki katı kurallar gereği o dönem sadece Çekya, Rusya ve Polonya gibi 'eski doğu bloku' ülkeleriyle transfer görüşmesi yapmasına izin verilen Vargas, 2015 yılında Polonya'nın Agel Prostejov takımına transfer oldu.
Sergilediği performansla adından söz ettiren Vargas'ın Çekya'da sakatlanması ise kendisine Türkiye kapılarının açılmasına vesile oldu. O dönem tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.
Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti. Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle giden Vargas, Zürih'te 1 sezon oynadıktan sonra 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerde performansını daha da yukarı çıkaran Vargas, yoğun bir çaba sonucu ve Fenerbahçe'nin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic'in de etkisiyle Sırbistan vatandaşı oldu. Fakat FIVB, Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi. 2020 yılında Türkiye, başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istemedi. Çok uzun süren uğraşlardan sonra bu kez Türk vatandaşı oldu. Türk vatandaşlığına geçtiğinde nüfus cüzdanı bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Vargas, Türkiye'yi adeta vatanı gibi benimsedi.
2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, ardından Tianjin Bohai Bank'ta oynayarak kendini geliştirdi. Çin'den Fenerbahçe'ye geri dönen başarılı sporcu, milli takımda oynama prosedürlerini tamamladı ve Türkiye Milli Takımı'nın formasını ilk kez Milletler Ligi'nde giydi. Milli Takım'ın aradığı isim olan Melissa Vargas, tarihe geçen bir performansla şampiyonluğun mimarı oldu.
Vargas, 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduktan sonra milli takıma katılabilmek için FIVB kuralları gereği iki yıl beklemek zorunda kaldı. 2023 yılında Filenin Sultanları'nın üyesi olarak çıktığı ilk turnuva olan 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Liginde Türkiye ile şampiyonluğa ulaşıp büyük başarı gösterdi. Yine Sultanlar'ın şampiyon olduğu 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 112 km/h servis hızı ile Avrupa'ya adını ezberletti.
1.94 boyundaki pasör çaprazı, 2023 Avrupa Şampiyonası'nın da en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
VARGAS T.C VATANDAŞI OLDU
Vargas'ın milli takımla başarıya giden yolculuğu ise 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı vatandaşlık kartı ile başladı.
Sırbistan'la anlaşmak üzere olan Küba asıllı oyuncu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi ve kendisinin büyük katkısıyla Melissa Vargas, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 10 Nisan 2021'de aldığı kimlik hakkının süresi 2 yılı tamamlayınca tarih üstüne tarih yazan milli takım hikayesine başlamış oldu.
FORMA NUMARASI MALATYA'NIN PLAKA NUMARASI
Vargas'ın 44 numaralı formayı giymesinin nedeni ise Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın Malatyalı olması. Vargas'ın Malatya'nın plaka numarası 44'ü giydiğine dikkat çeken Üstündağ, "Vargas bizim evladımız oldu. Takımda 44 numarayı giyiyor ve 'Ben de Malatyalıyım' diyor. 44 onun uğurlu numarası oldu" açıklamasında bulunmuştu.