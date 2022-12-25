Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Maldivler’in eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis

Maldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen, mahkeme tarafından özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

Maldivler’in eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis
İHA

Maldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen hapis cezasına çarptırıldı. Yameen’e özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından yargılandığı davada mahkeme tarafından 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezası verildi. Yameen, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Yameen, 2019'da 1 milyon dolarlık devlet fonunu zimmete geçirmekten 5 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından cezası 2020'de ev hapsine döndürülmüş ve aylar sonra serbest bırakılmıştı. Yameen, serbest bırakıldıktan sonra Maldivler'deki Hint etkisine karşı bir kampanyayla aktif siyasete geri dönmüştü.

Maldivler’de 2023'te yapılacak genel seçimlerde Maldivler İlerici Partisi tarafından devlet başkanlığına aday gösterilen Yameen, 2018’deki devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından görevi bırakmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kosova, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriğinin ülkeye girmesine izin vermedi
DÜNYA Kosova-Sırbistan gerginliği Kilise'ye taşındı
İngiltere Kralı 3. Charles, ilk Noel mesajında artan yaşam maliyetine değindi
DÜNYA İngiltere Kralı'ndan Noel mesajında 'yaşam maliyeti' ...
Brezilya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 3 ölü, 4 kayıp
DÜNYA Brezilya'da yolcu otobüsü nehre uçtu
Ukrayna'da Noel Bayramı savaşın gölgesinde geçiyor
DÜNYA Karanlık Noel
Paris saldırganının "yabancılara karşı patolojik nefreti" olduğu açıklandı - Dünyadan Haberler
DÜNYA Paris saldırganına ilişkin açıklama
Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü: 27 yaralı
DÜNYA Basketbol maçında tribün çöktü: 27 yaralı
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması
DÜNYA Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması
Fransa'dan son dakika gelişmeleri | Paris sokakları karıştı, PKK yanlıları polisle çatıştı! Paris'te ne oldu?
DÜNYA Paris sokakları karıştı
ABD'de kar fırtınası öldürüyor! 18 kişi yaşamını yitirdi... - Dünyadan Haberler
DÜNYA ABD'de ölümcül kar fırtınası!
Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini yönetti
DÜNYA Papa Franciscus, Vatikan'daki geleneksel Noel ayinini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.