Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başbakan olarak atanmasını tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasını vatandaşlarına dinletti.

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini vatandaşlarına dinletti
0:00 / 0:00
AA

Malezya'da 19 Kasım'da düzenlenen 15. genel seçimde, Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı seçimi önde bitirmişti.

Parlamentodaki 82 sandalyeye sahip olarak yarışı önde tamamlayan Enver İbrahim, halka hitap ettiği sırada kendisini tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasını vatandaşlarına dinletti.

Liderliğindeki koalisyonun seçimlerdeki zaferi ve başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim'i kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Kabine listenizi oluşturma çabalarınızın başarıyla sonuçlanarak, hükümetinizin bir an önce göreve başlamasını temenni ediyorum. İslam coğrafyasının iki kanadında yer alan ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkileri, selefinizin temmuz ayındaki Türkiye ziyaretinde 'Kapsamlı Stratejik Ortaklık' seviyesine yükselttik. Kral Sultan Abdullah'ın ağustos ayında ülkemizi ziyaretinde ise mükemmel ilişkilerimizi taçlandırdık. Yakın iş birliğimizin hükümetiniz döneminde karşılıklı güven ve halklarımızın menfaatleri temelinde daha da güçleneceğinden eminim.

Savunma sanayi, yerel paralarla ticaret, finans, eğitim, terörle mücadele alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeline sahibiz. Dost ve kardeş Malezya'yı, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği coğrafyasında önemli bir ortak olarak görüyorum. Bu bağlamda işbirliğimizi ve dayanışmamızı uluslararası platformlarda da sürdürmemiz ortak menfaatimizedir."

- "Engin tecrübelerinizden yararlanmayı dört gözle bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Enver İbrahim, "İlham vericisiniz ve zor zamanlarda iyi bir kardeşimiz olarak yanımızda oldunuz. Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın Türkiye ziyaretinde Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti kendisine ilettiğini aktaran İbrahim, "Ayrıca Kral Abdullah, ikili ilişkiler, ticari ilişkiler, askeri işbirliği, eğitim ve kültür alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de söyledi. Ben de kişisel olarak engin tecrübelerinizden, özellikle de hem uluslararası hem de içeride tehdit olmayı sürdüren terörle mücadele konusunda yararlanmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Hastanede yattığı 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği desteği hatırlatan İbrahim, "Sayın Cumhurbaşkanı, daha da fazla ileriye gidelim, anlaşmalar ve mutabakatlar imzaladık. Bence bu iş birliklerini daha da geliştirme ve ülkelerimizin bu destek ve taahhütlerden daha da fazla faydalanmasının zamanı." dedi.

İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini tebrik etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Görüşmenin sonunda İbrahim, hitap ettiği topluluğa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi vererek, destekleri için teşekkür ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BAE Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuseybe: "Ukrayna krizinin çözümünde tek yol diplomasi"
DÜNYA BAE, Ukrayna Savaşı için diplomasiyi işaret etti
İngiltere'de tren yolu çalışanlarının grev kararı hükümeti endişelendiriyor
DÜNYA İngiltere'de tren yolu çalışanları greve gidiyor
Çin, Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kurmayı planlıyor
DÜNYA Çin, Ay'da nükleer enerjiyle çalışan üs kuracak
Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik
DÜNYA Rusya: Ukrayna'ya saldırı düzenledik
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya başbakanına tebrik
İngiltere'ye göç rekoru: Tüm zamanların en yüksek seviyesi
DÜNYA İngiltere'ye göç rekoru
İtalya Başbakanı Meloni'den AB Komisyonu'na çağrı
DÜNYA Meloni'den AB Komisyonu'na çağrı
İngiliz kraliyeti, Kennedy ailesini de ikiye böldü
DÜNYA Kraliyet, Kennedy ailesini de ikiye böldü
Lavrov'dan AP'nin Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki
DÜNYA Rusya'nın "terörü destekleyen ülke" olarak ...
Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi Flake ve Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
DÜNYA Bakan Akar'ın diplomasi trafiği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.