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        Haberler Dünya Malezya, Filistinliler için kurulan yardım fonuna 1 milyon ringgit aktaracak

        Malezya, Filistinliler için kurulan yardım fonuna 1 milyon ringgit aktaracak

        Malezya Hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki son dönemde meydana gelen çatışma ve şiddet olaylarının ardından, Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistinliler için oluşturulan insani yardım fonuna 1 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 211 bin dolar) aktarma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:35
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        Malezya'dan Filistin'e 211 bin dolar
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        Malezya Ulusal Haber Ajansı'nın (BERNAMA) haberine göre, Malezya Hükümeti, bugün alınan kararla, Filistinliler için oluşturulan insani yardım fonuna 1 milyon Malezya ringgiti aktarılacağını açıkladı.

        Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi söz konusu miktarın çeşitli alanlarda acil yardıma muhtaç Filistin halkına yönelik Malezya'nın insani yardım bağlamında atmış olduğu "hızlı" bir adım olduğunu belirtti.

        Ahmad Zahid, "Hükümet, Filistinlilere mümkün olan en kısa sürede yardım yönlendirme sürecini kolaylaştırmaya devam edecek." dedi.

        Malezya Parlamentosu (Dewan Rakyat) üyelerini fona katkıda bulunmaya çağıran Ahmad Zahid, Malezya'nın tüm bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarını "mümkün olan en kısa sürede" özel oturumlar veya toplantılar düzenlemeye davet edeceğini de vurguladı.

        Ahmad Zahid ayrıca, bugün yapılan parlamento oturumunda "Filistinlilerin uzun süredir inkar edilen haklarını elde etme hakkının" savunulması konusunda milletvekillerinin desteği ve dayanışmasından dolayı teşekkür etti.

        Bugün Dewan Rakyat’ta 17 milletvekilinin katılımıyla Filistinlilerin topraklarını ve haklarını "Siyonist rejimden" geri alma mücadelesine destek amacıyla çeşitli öneri ve görüşlerin sunulduğu oturum düzenlenmişti.

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        #Malezya
        #haberler
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