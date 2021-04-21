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Malhun Hatun kimdir? Osman Bey'in eşi Malhun Hatun (Mala Hatun) kaç yaşında vefat etti?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi Malhun Hatun araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi sebebiyle her hafta sosyal medyada gündeme gelen Malhun Hatun'u dizide Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırıyor. Malhun Hatun'un hayatı ve türbesi merak konusu oldu. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun kimdir? Osman Bey'in eşi Malhun Hatun kaç yaşında, nasıl vefat etti?

Malhun Hatun kimdir? Osman Bey'in eşi Malhun Hatun (Mala Hatun) kaç yaşında vefat etti?

Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun olarak da anılan, Osman Bey'in ilk eşi, Orhan Bey'in ise annesi olan Malhun Hatun araştırılıyor. Sık Sık Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hatun'un çocukları merak ediliyor. Malhun Hatun kimdir? Osman Bey'in eşi Malhun Hatun kaç yaşında, nasıl vefat etti?

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

MALHUN HATUN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Orhan Gazi, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Hamid Bey, Çoban Bey, Melik Bey, ve Savcı Bey'in annesi olan Mala Hatun Kasım 1326
Söğüt, Bilecik'te vefat etmiştir.

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