Mallorca - Cadiz karşılaşma önü

Mallorca ve Cadiz, 07 Eylül 2018 Cuma günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Mallorca 6 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Cadiz 5 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Mallorca, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cadiz, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 271 kodlu maçı oynayanlar; Mallorca galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Cadiz galibiyet oranı 2.80. Alt 1.25, üst 2.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Mallorca son hafta oynanan Getafe maçında 3-3 berabere kaldı.

Cadiz ise Valladolid karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Mallorca, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Mallorca, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Cadiz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Cadiz, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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