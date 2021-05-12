DHA

Olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Mesut B.'ye ait araziye gelen 3 kişi, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden Mesut B. ile tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada arazinin sahibi olduğu belirtilen Mesut B. ile buraya gelen 3 kişiden Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur K. silahlardan çıkan kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Metin Gökhan Ocakçı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı Uğur K. tedavi altına alındı. Başından yaralanan arazi sahibi Mesut B. ise ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut B.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Kavganın çıktığı yerde çok sayıda boş kovan ile birlikte silah bulundu. Polis, silaha incelemek üzere el koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.