Komşuların 'mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Maltepe’de komşuların ‘mantolama’ krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi
ABONE OL

Maltepe’de komşuların ‘mantolama’ krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi

İstanbul Maltepe’deki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar binalarına dış cephe koruması için mantolama yaptıracağı esnada yan komşularının tepkisiyle karşılaştı. Bina sakinlerinin dış cepheyi yaptırmak için getirdiği vincin önüne geçen komşuları çalışma yapılmasını engelledi. Genç kadının vinç önüne geçerek engel olmaya çalıştığı dakikalar ve işçilerin genç kadına tepki olarak kaldırım taşı ile üzerine yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA: Maltepe’de komşuların ‘mantolama’ krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi
Komşuların 'mantolama' krizi: Çatıya çıkıp vinci engelledi
0:00 / 0:00
İHA

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe’de meydana geldi. 5 katlı bir binada yaşayan apartman sakinleri, dairelerde oluşan rutubet ve soğuk havalar nedeniyle binalarına dış cephe koruması yaptırmak istedi. İddiaya göre, bina sakinlerinin kararını öğrenen yan komşuları ise bina dışına kurulacak iskelenin kendi bahçelerine sarktığını belirterek çalışma yapılmasına izin vermedi. Komşular arasında başlayan kavga krize dönüştü.

Komşular arasında yaşanan tartışma esnasında işçilerden birinin yerden tuğla alarak karşı tarafın üzerine yürümesi karşı tarafın ise çalışma yapmak üzere bina önüne gelen vincin karşısına geçerek engellemeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BU İŞİN TEK ÇÖZÜMÜ DIŞ CEPHEYİ YAPTIRMAK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan apartman sakini Murat Özer, “Biz uzun süredir binamızın dış cephesini yaptırmak istiyoruz. Biz bu kararı alınca yan komşumuz buna izin vermeyeceğini söyleyerek karşı çıktı. Evlerimizde oluşan rutubet dolayısıyla çok defa tadilat yaptık. Bu masraflardan yorulduk. Bu konuyu çözmenin de tek yolu dış cephe işlemini yaptırmak. Komşumuzun bu tavrı sonrası hukuki olarak mücadeleye giriştik. Komşumuzun çatısına dahi değmemek için havadan vinçli sistemi yaptırmak istedik. Buna dahi izin vermedi. Gerekli tüm izinleri aldık. Kimsenin malına zarar vermedik” diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

WhatsApp ile PCR testi; e-Nabız'a bile düştü
GÜNDEM İstanbul'da PCR testi sahtekarlığı
KURŞUN YAĞDIRDI! Son dakika: Kavga ettiği esnafın kardeşini öldürdü - Haberler
GÜNDEM Ağabeyi ile kavga etti! Kardeşini katletti!
Sopalı grup dernek bastı, ortalık karıştı
GÜNDEM Sopalı grup dernek bastı, ortalık karıştı
Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, sözlü sınavlar ne zaman? 15 bin Öğretmen atama ta
GÜNDEM Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 18 gözaltı kararı
GÜNDEM FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 18 gözaltı ...
FETÖ'nün Konya'daki askeri mahrem yapılanması deşifre oldu
GÜNDEM FETÖ'nün Konya'daki askeri mahrem yapılanması deşifre ...
KAVGA BİTMİYOR! Son dakika: Doktorların takı kavgasında yeni perde: 500 bin TL'lik tazminat
GÜNDEM Doktorların takı kavgasında 4 kişi vurulmuştu! Damat ...
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
GÜNDEM Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Son dakika: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ekim AYEDAŞ-BEDAŞ arıza, kesinti sorgulama
GÜNDEM AYEDAŞ-BEDAŞ 25 Ekim elektrik kesintisi
İstanbul'da hava takipli denetiminde ceza yağdı
GÜNDEM Hava takipli denetimde ceza yağdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.