İstanbul Maltepe'de 26 Temmuz günü 2 küçük çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği gerekçesiyle halk tarafından linç edilen ve yaşamını yitiren G.B.'nin ölümüne dair soruşturma başlatıldı. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında meydana gelen linç olayı ile ilgili savcılık talimatıyla kolluk kuvvetlerince işyerlerine ait kamera kayıtları incelemeye alındı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDILAR

Kamera görüntüleri doğrultusunda olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen A.K.B., E.İ. ve A.T. gözaltına alındı. Şühelilerden A.K.B. ve E.İ. savcılık sorgusunun ardından "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. A.T. ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest kaldı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Olayla ilgili civardaki işyeri kameraları ve maktul G.B.'nin kaçırmaya çalıştığı çocukların ailesine ait işyerindeki kameraların incelenmesine de devam ediliyor.

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