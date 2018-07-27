İddiaya göre dün Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde bir işyerinin bahçesinden 2 yaşındaki E.B adlı erkek çocuğunu kaçırmak isterken yakalanan G.B. (38) çevredeki vatandaşlar tarafından öldüresiye dövüldü. Linç edilmekten son anda polis tarafından kurtarılan zanlı hastanede tedaviyi kabul etmedi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen G.B. nezarethanede birkaç saat sonra fenalaştı. Gasp ve oto hırsızlığından emniyette suç kaydı bulunan G.B. hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
"MEĞER BENİM OĞLUMMUŞ"
Yaşananları Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'e anlatan baba K.B. "Kaçırma girişimi benim dükkanımın önünde oldu. Bir ara dışarıda bağırış sesleri duydum. Birisinin yüksek sesle 'Çabuk anahtarı getir' dediğini duydum. Sokakta insanların birbirlerine bağırdığını sandım ve umursamadım. Meğer benim oğlummuş" dedi.
"ÖZÜRLÜ KIZIMI KAÇIRAMAYINCA OĞLUMU YAKALAMIŞ"
Zanlının ilk önce 6 yaşındaki zihinsel engelli kızı F.N.N.B.'yi kaçırmaya çalıştığını söyleyen K.B. "Meğer adam ilk önce 6 yaşındaki zihinsel özürlü kızımın elinden tutmuş. Kızım korkup adamın eline bırakıp annesine doğru kaçınca bu sefer 2 yaşındaki oğlum E.B.'yi elinden yakalamış. Ablası kaçınca oğlum da kaçmaya çalışıyor ve bu adam bu sefer oğlumu bacağından yakalıyor. Bu sırada panik olan eşim E.B 'Nereye götürüyorsun çocuğumu?' diye bağırmaya başladı. Ardından ise bana dönüp 'Çocuğu kaçırıyorlar' diye haykırdı. Adam durmuş eşime parmağıyla 'Sesini kes' diye işaret ediyordu. Bir yandan da oğlumu çekerek zorla götürmeye çalışıyordu" diye konuştu.
"PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADIM"
Hemen zanlının peşinden koşup yakaladığını belirten K.B. "Adama dönüp 'Hayırdır o benim oğlum nereye götürüyorsun?' diye sordum. Zanlı G.B. bana bakarak 'Ne senin çocuğun, çocuk benim çocuğum' diye cevap verdi. Elinden oğlumu hızlı bir şekilde çekip aldım. Bu sırada bağrışmaları duyan esnaf ve vatandaş bir anda koşup yanımıza geldi" dedi.
"MUSTAFA BENİ KURTAR"
"Çocuğumu sen nasıl kaçırırsın?" diyerek zanlıya vurmak üzereyken çevredeki vatandaşların adamın üzerine atlayıp darp etmeye başladığını anlatan K.B. şöyle devam etti:
"Bana fırsat kalmadan millet adamın üzerine atlayıp vurmaya başladı. Saniyeler içinde 50-100 kişi oluverdi kalabalık. Ben adama vuramadan bir baktım ki adam linç ediliyor. Dayak yerken zanlı 'Mustafa beni kurtar' diye haykırıyordu. Bir anda kalabalığın arasına dalıp adamı yakaladım çünkü kafa göz giriyorlardı. Zanlının üzerine atladım ve 'Vurmayın polise teslim edelim ki anahtar istediği başka bir arkadaşı var onu yakalansınlar' diye bağırdım."
"ÇOCUĞU PARKTA GÖTÜRÜP EĞLENECEKTİK"
Arada kendisinin de darp edildiğini ifade eden K.B. şunları anlattı:
"Millet sinirli 'Bakın vurmayın çocuğun babası benim' diye diye en sonunda zorla da olsa adam benim altımda saklanabildi. Sonra ortalık biraz sakinleşince zanlıya 'Sen benim çocuğuma ne yapmaya çalışıyorsun?' dedim. O da bana korku dolu bakışlarla 'Abi vallahi böyle olacağını bilmiyordum alıp çocuğu parka götürüp eğlenecektik' diye cevap verdi."
"BİR KİŞİ KAÇARAK UZAKLAŞTI"
Oğlu ve kızının gözleri önünde kaçırılmaya çalışıldığını kaydeden K.B. "Bu olaya 8-10 kişi şahit. Hatta görgü tanıklarından birisi 'Tekel bayi var onun köşesinden yarım yamalak birisinin koşarak kaçtığını gördüm. Kızımız özürlü olduğu için yabancılarla irtibat kurmaması için eğitmeye çalışıyoruz ve sürekli uyarıyorduk ve onun da meyvesini aldık. Eğer 6 yaşındaki kızım o adamım elini bırakmayıp tutmuş olsaydı biz bu durumu fark etmiş olmayacaktık" diye konuştu.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürerken kaçtığı öne sürülen ikinci kişi aranıyor.
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