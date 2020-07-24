Mamografi; meme kanseri teşhisi için özel bir cihazla düşük dozda ışın verilerek görüntü alınması yöntemidir. Her kadının 30-40 yaşları arasında muhakkak bir kez mamografi çektirmesi gerekmektedir. Erken teşhis konulması tedaviye kayıp yaşanmadan yanıt alınması açısından büyük önem teşkil etmektedir.

Mamografi çekimi; göğsün cihaz üzerinde bulunan tabakalar arasına sıkıştırılarak, baskılanması sonucu görüntü alınmasıdır. Sıkıştırma süresi birkaç saniye sürdüğünden dolayı çok fazla acı hissedilmemektedir. Sadece adet dönemi öncesinde göğüslerin hassaslaşmasından dolayı çektirilmesi tavsiye edilmemektedir.

Mamografi çekimi çok sık yapılmadığı için sağlığa zararı yoktur ve bu zamana kadar mamografi çektirip de, ışınlara maruz kalmasından dolayı herhangi bir kanser türüne yakalanan tespit edilmemiştir.

Mamografinin klasik röntgen cihazlarından farkı; düşük dozda daha kaliteli görüntü alınabilmesidir. Günümüzde gelişen teknolojiyle meme incelemesinde maruz kalınan x-ray ışınları büyük ölçüde azalmıştır. Bu görüntüleme sırasında X-Ray dozu 30 KVP ( tüp gerilimi ve potansiyeli)’dir.