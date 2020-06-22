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Mamografi nasıl çekilir?

Meme kanserinde konulacak erken teşhis için kişinin mutlaka belli yaş aralığında bir kere de olsa mamografi çekilmesi önerilmektedir. Peki mamografi nedir? Mamografi nasıl çekilir?

Mamografi nasıl çekilir?

Meme kanseri taraması için geliştirilen özel bir röntgen ve görüntüleme cihazıdır. Meme kanserinde konulacak erken teşhis için kişinin mutlaka belli yaş aralığında bir kere de olsa mamografi çekilmesi önerilmektedir. Mamografi çekiminin acı vermesinden çekinin kişilerin ihmal edip yaptırmaması, hastalığa yakalanıldığı takdirde daha büyük sıkıntılar yaşamasına sebep olabilmektedir.

Mamografi çekimi yaptırmanız için en uygun dönemlerden biri de adet döneminizin sonladığı dönemlerdir. Adet öncesi ve sırasında göğüslerin hassas olması göğsünüzün daha fazla acımasına neden olabilmektedir. Bu yüzden sonrasında yaptırmanız tavsiye edilir.

Mamografi çekimi; incelemesi yapılacak göğsünüzün platform üzerine yerleştirilerek, cihazın tabakaları arasında sıkıştırılarak belli kalınlığa getirilmesi sonucu görüntü alınması şeklinde yapılmaktadır. Bu işlem birkaç saniye sürmektedir ve işlem süresinde hareketsiz kalmanız gerekmektedir. Sıkıştırılma işlemi sırasında dokular daha iyi ayırt edilebilmektedir.

Şüphelendiğiniz bir durum olduğunda mutlaka kontrolün yaptırmalı, kesinlikle ihmal etmemelisiniz.

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