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"Yeni müzenin mimari tasarım çalışmaları tamamlanmış olup şu anda teşhir tanzim çalışmaları da bitme noktasına gelmiştir. Türkiye'de belki ilk defa temalı bir müze Karaman'da yapılmış olacak. Manazan Güzeli de bu yeni müzede çok özel bir sergileme tekniğiyle sergilenmeye devam edilecek. Bu şekilde Manazan Güzeli binlerce yıl daha yaşayabilecek. Herkesi ücretsiz gezilebilen müzemizi ziyaret etmeye ve Manazan Güzeli'mizi görmeye davet ediyorum."