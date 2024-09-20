Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta dev maça sahne oluyor. Manchester City, Arsenal'i konuk ediyor. Lig'de oynadığı 4 maçı da kazanan Guardiola'nın öğrencileri, Arsenal'i saf dışı bırakarak galibiyet serisini beşe çıkarmak istiyor. Milyonlarca futbolsever, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Peki, Manchester- City- Arsenal maçı ne zaman, saaat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Manchester City, Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 4 maçta da yenilgisi bulunmayan iki takımın çekişmeli mücadelesi milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Manchester City antrenörü Guardiola 4 sene üst üste şampiyon olarak Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan mavi- beyazlılar, Arsenal karşısında kritik bir mücadele verecek. Peki, Manchester City- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
MANCHESTER CİTY- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City- Arsenal maçı 22 Eylül Pazar günü 18.30'da oynanacak.
MANCHESTER CİTY- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.