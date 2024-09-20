Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig maçları

        Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İngiltere Premier Lig'de 5. hafta dev maça sahne oluyor. Manchester City, Arsenal'i konuk ediyor. Lig'de oynadığı 4 maçı da kazanan Guardiola'nın öğrencileri, Arsenal'i saf dışı bırakarak galibiyet serisini beşe çıkarmak istiyor. Milyonlarca futbolsever, karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Peki, Manchester- City- Arsenal maçı ne zaman, saaat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Manchester City, Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 4 maçta da yenilgisi bulunmayan iki takımın çekişmeli mücadelesi milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Manchester City antrenörü Guardiola 4 sene üst üste şampiyon olarak Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan mavi- beyazlılar, Arsenal karşısında kritik bir mücadele verecek. Peki, Manchester City- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

        2

        MANCHESTER CİTY- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

        Manchester City- Arsenal maçı 22 Eylül Pazar günü 18.30'da oynanacak.

        3

        MANCHESTER CİTY- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

        4

        MANCHESTER CİTY MUHTEMEL 11

        Ederson, Akanji, Dias, Gvardiol, Lewis, Rodri, Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish, Haaland

        5

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, White, Saliba, Gabriel, Timber, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Havertz, Trossard

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        İşte Narin'in köyündeki çocukların psikolojik raporu!
        TOKİ'den indirim kampanyası
        TOKİ'den indirim kampanyası
        Derbiyle temiz sayfa!
        Derbiyle temiz sayfa!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        3 milyonluk vanaları çaldılar!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi