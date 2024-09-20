İngiltere Premier Lig 5. hafta maçında Manchester City, Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 4 maçta da yenilgisi bulunmayan iki takımın çekişmeli mücadelesi milyonlarca futbolsever tarafından takip edilecek. Manchester City antrenörü Guardiola 4 sene üst üste şampiyon olarak Premier Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan mavi- beyazlılar, Arsenal karşısında kritik bir mücadele verecek. Peki, Manchester City- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler...