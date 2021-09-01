Manchester City, Ederson'la uzattı

Brezilyalı kaleci Ederson, kendisini 2026 yazına kadar Etihad Stadı'nda tutan ve Haziran 2017'deki gelişinden itibaren kulübe olan bağlılığını dokuz yıla kadar uzatan imzayı atmış oldu.

Ederson, Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones ve Ruben Dias'ın ayak izlerini takip ederek 2021'de yeni sözleşme yapan beşinci oyuncu oldu.

Brezilyalı yıldız, Benfica'dan geldiğinden beri Pep Guardiola tarafından kilit bir figür olarak öne çıkarılırken, 195 maça çıkıp 94 maçta gol yemedi ve iki kez Premier Lig Altın Eldiven kazandı.

"Olmak isteyeceğim başka bir yer yok" diyen Ederson, "Dünya futbolunun en iyi takımlarından birinin parçası olmak ve her yıl kupalar için mücadele etmek her futbolcunun istediği şeydir ve City'de size verilen fırsat da bu" dedi.