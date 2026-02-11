İngiltere Premier Lig’de zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken Manchester City, Fulham'ı ağırlıyor. Erling Haaland önderliğindeki mavi-beyazlılar, kağıt üzerinde favori olarak sahaya çıkarken; Fulham ise disiplinli ve dengeli oyun planıyla güçlü rakibine sürpriz yapmanın peşinde olacak. Sezonun ilk bölümünde bol gollü geçen randevunun ardından, bu kez iki takım arasındaki taktik hamleler ön plana çıkıyor. Hem şampiyonluk yarışını hem de ligdeki dengeyi yakından etkileyecek bu mücadele, haftanın en çok konuşulacak karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte karşılaşmanın detayları...