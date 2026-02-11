Manchester City- Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Fulham'ı konuk ediyor. Manchester City, 56 puanlı lider Arsenal'in ardından topladığı 50 puanla ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan konuk ekip Fulham 34 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Manchester City- Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig’de zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken Manchester City, Fulham'ı ağırlıyor. Erling Haaland önderliğindeki mavi-beyazlılar, kağıt üzerinde favori olarak sahaya çıkarken; Fulham ise disiplinli ve dengeli oyun planıyla güçlü rakibine sürpriz yapmanın peşinde olacak. Sezonun ilk bölümünde bol gollü geçen randevunun ardından, bu kez iki takım arasındaki taktik hamleler ön plana çıkıyor. Hem şampiyonluk yarışını hem de ligdeki dengeyi yakından etkileyecek bu mücadele, haftanın en çok konuşulacak karşılaşmaları arasında yer alıyor. İşte karşılaşmanın detayları...
MANCHESTER CİTY- FULHAM MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City- Fulham maçı 11 Şubat Çarşamba (bu akşam) 22.30'da oynanacak.
MANCHESTER CİTY- FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 üzerinden canlı yayınlanacak.