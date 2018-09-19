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İlk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelen Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İngiltere'de kozlarını paylaşıyor. City, güçlü oyunu ile Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Fransız temsilcisi Lyon ise Etihad'ta sürpriz peşinde.
MANCHESTER CITY - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City - Lyon maçı beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 22.00...
MANCHESTER CİTY - LYON
STAT: Etihad
HAKEMLER: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Fabiano Preti (İtalya)
MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho, İlker Gündoğan, D Silva, B Silva, Sterling, Jesus
LYON: Lopes, Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy, Ndombele, Diop, Cornet, Fekir, Aouar, Depay
İSTATİSTİKLER:
- Manchester City ve Lyon ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu zamana kadar hiçbir Fransız takımı, City'i Avrupa kupalarında mağlup edemedi (1B 2M).
- Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanabildi (4B 3M). Lyon'un mağlup ettiği tek İngiliz takımı Liverpool'du (Ekim 2009'da Anfield'ta).
- Manchester City art arda sekizinci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor ve bu alandaki en uzun seriye sahip İngiliz takımı konumunda. City, son beş sezonda gruplardan çıkmayı başardı.
- Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 42 maçın hiçbiri golsüz tamamlanmadı.
- Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan Fransız takım (15). Lyon 2003/04 ile 2011/12 sezonları arasında turnuvada yer aldığı her sezonda gruptan çıkmayı başardı, ancak bu dönemden sonra turnuvada yer aldığı 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında gruptan çıkamadı.(OPTA)
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