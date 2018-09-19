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İlk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelen Manchester City ve Lyon, Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İngiltere'de kozlarını paylaşıyor. City, güçlü oyunu ile Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor. Fransız temsilcisi Lyon ise Etihad'ta sürpriz peşinde.

MANCHESTER CITY - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Lyon maçı beIN Sports 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati 22.00...

MANCHESTER CİTY - LYON

STAT: Etihad

HAKEMLER: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Fabiano Preti (İtalya)

MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho, İlker Gündoğan, D Silva, B Silva, Sterling, Jesus

LYON: Lopes, Rafael, Marcelo, Denayer, Mendy, Ndombele, Diop, Cornet, Fekir, Aouar, Depay

İSTATİSTİKLER:

Manchester City ve Lyon ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu zamana kadar hiçbir Fransız takımı, City'i Avrupa kupalarında mağlup edemedi (1B 2M).

Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarına karşı oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanabildi (4B 3M). Lyon'un mağlup ettiği tek İngiliz takımı Liverpool'du (Ekim 2009'da Anfield'ta).

Manchester City art arda sekizinci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor ve bu alandaki en uzun seriye sahip İngiliz takımı konumunda. City, son beş sezonda gruplardan çıkmayı başardı.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı 42 maçın hiçbiri golsüz tamamlanmadı.

Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan Fransız takım (15). Lyon 2003/04 ile 2011/12 sezonları arasında turnuvada yer aldığı her sezonda gruptan çıkmayı başardı, ancak bu dönemden sonra turnuvada yer aldığı 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında gruptan çıkamadı.(OPTA)

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