Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Gecenin sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Real Madrid, Roma'yı 3-0 mağlup etti. İngiltere'den ise flaş bir sonuç geldi. Lyon, Manchester City'yi 2-1'lik skorla devirdi. Gecenin olayı ise Cristiano Ronaldo'nun Valencia karşısında 29. dakikada oyundan atılması oldu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...