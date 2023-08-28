Manchester City maçında sahaya atlayan taraftar dünya boks şampiyonu çıktı!
Manchester City - Sheffield United maçında sahaya atlayan taraftarın dünya boks şampiyonu Terry Flanagan olduğu ortaya çıktı
Premier Lig takımlarından Manchester City, Sheffield United deplasmanında zor da olsa galip geldi. Mücadelede ise ilginç anlar yaşandı.
Manchester City - Sheffield United maçında sahaya bir taraftar atladı.
Daily Mail'in haberine göre, maçın 63. dakikasında Haaland'ın attığı golün ardından sahaya girerek Norveçli yıldıza sarılan taraftarın, eski dünya hafif siklet boks şampiyonu Terry Flanagan olduğu belirtildi.
2015-2017 yılları arasında WBO hafif siklet dünya şampiyonu olan Flanagan, altın kemerini 4 kez korumayı başardı.
34 yaşındaki eski boksörün, 36 galibiyet (14 nakavt) ve sadece 2 mağlubiyetle 2018 yılında emekli olduğu ifade edildi