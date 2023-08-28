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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City maçında sahaya atlayan taraftar dünya boks şampiyonu çıktı! - Futbol Haberleri

        Manchester City maçında sahaya atlayan taraftar dünya boks şampiyonu çıktı!

        Manchester City - Sheffield United maçında sahaya atlayan taraftarın dünya boks şampiyonu Terry Flanagan olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 16:48 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:48
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        Premier Lig takımlarından Manchester City, Sheffield United deplasmanında zor da olsa galip geldi. Mücadelede ise ilginç anlar yaşandı.

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        Manchester City - Sheffield United maçında sahaya bir taraftar atladı.

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        Daily Mail'in haberine göre, maçın 63. dakikasında Haaland'ın attığı golün ardından sahaya girerek Norveçli yıldıza sarılan taraftarın, eski dünya hafif siklet boks şampiyonu Terry Flanagan olduğu belirtildi.

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        2015-2017 yılları arasında WBO hafif siklet dünya şampiyonu olan Flanagan, altın kemerini 4 kez korumayı başardı.

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        34 yaşındaki eski boksörün, 36 galibiyet (14 nakavt) ve sadece 2 mağlubiyetle 2018 yılında emekli olduğu ifade edildi

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