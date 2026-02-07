Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 2 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU (Dev maçta kazanan Man. United) - Futbol Haberleri

        Manchester United: 2 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 2-0 kazandı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 17:49 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:49
        Dev maçta kazanan Man. United!
        İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Manchester United ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Man. United'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81'de Bruno Fernandes kaydetti. Ayrıca konuk takımda Cristian Romero 29. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından M. United üst üste 4. galibiyetini aldı ve 44 puana yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Tottenham ise 29 puanda kaldı.

        Ligin 26. haftasında Man. United deplasmanda West Ham United'la karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

