Tottenham, Premier Lig'de bu sezon büyük bir ihtimalle ilk dörde giremeyecek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak. Fakat bu durum, beklenenden daha vahim sonuçlar doğuracak gibi duruyor. Zira Harry Kane, önümüzdeki sezon takımda kalmak için Devler Ligi'nde oynamayı şart koşuyor.

Bunu fırsat bilen Manchester United ise gecikmeden kolları sıvadı.

The Sun'da yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, Harry Kane'i renklerine bağlamak için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Manchester United, İngiliz golcü için 90 milyon sterlini gözden çıkardı ve ödemeye hazır.

Kulübün sahibi olan The Glazers ailesinin bu transferi gerçekleştirmek istemesindeki bir diğer sebep, üzerlerindeki baskıyı hafifletmek. Bilindiği gibi Avrupa Süper Lig projesine destek veren kulüp yönetimi, yoğun protestolar ile karşı karşıya kaldı. (Goal)