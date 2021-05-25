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Manchester United, finale tek yenilgiyle geldi

EFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal'le karşılaşacak Manchester United, finale çıkana kadar yaptığı 8 maçın 5'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı. İngiliz ekibinin en golcü isimleri, rakip fileleri 5'er kez havalandıran Bruno Fernandes ve Edinson Cavani oldu

Manchester United, finale tek yenilgiyle geldi

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İspanya'nın Villarreal takımıyla karşılaşacak İngiltere temsilcisi Manchester United, finale gelene kadar sadece bir kez yenildi.

Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, Avrupa sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladı.

Paris Saint-Germain (PSG),Leipzig ve Medipol Başakşehir ile birlikte yer aldığı H Grubu'nu 3. sırada bitiren Manchester ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

İngiltere temsilcisi, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda son 32 turundan itibaren 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 5'ini kazanan Manchester United, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Solskjaer'in öğrencileri, rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Son 32 turunda İspanya'nın Real Sociedad takımını 4-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Manchester ekibi, son 16'da İtalyan rakibi Milan'ı 1-1 ve 1-0 ile saf dışı bıraktı.

Manchester United, çeyrek finalde Granada'yı (2-0, 2-0),yarı finalde ise Roma'yı (6-2 ve 2-3) geçerek finalin yolunu tuttu.

EN GOLCÜLERI BRUNO FERNANDES VE CAVANI

Manchester United'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları, Portekizli orta sahası Bruno Fernandes ile Uruguaylı forveti Edinson Cavani oldu.

Sekiz maçta forma giyen Bruno Fernandes ile 4 karşılaşmada görev alan Cavani, Avrupa Ligi'nde takıma 5'er gol kazandırdı.

Marcus Rashford ve Paul Pogba 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken, Mason Greenwood, Amad Diallo ve Daniel James ise birer gol buldu.

Kupa 2'deki tüm maçlarda oynayan Bruno Fernandes, Greenwood ve Aaron Wan-Bissaka da takımın en istikrarlı isimleri olarak kayıtlara geçti.

- Finale kadar yaptığı maçlar

Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TurMaçSonuçlar
Son 32Manchester United-Real Sociedad4-0, 0-0
Son 16Manchester United-Milan1-1, 1-0
Çeyrek finalManchester United-Granada2-0, 2-0
Yarı finalManchester United-Roma6-2, 2-3

KADROSU

Manchester United'ın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

NoAdıOG
1David de Gea40
13Lee Grant00
26Dean Henderson40
30Nathan Bishop00

Savunma:

NoAdıOG
2Victor Lindelöf50
3Eric Bailly40
4Phil Jones00
5Harry Maguire60
23Luke Shaw50
27Alex Telles60
29Aaron Wan-Bissaka80
33Brandon Williams40
38Axel Tuanzebe20
48Will Fish00

Orta saha:

NoAdıOG
6Paul Pogba52
8Juan Mata40
17Fred70
18Bruno Fernandes85
19Amad Diallo41
21Daniel James61
31Nemanja Matic70
34Donny van de Beek30
39Scott McTominay50
54Ethan Galbraith00
74Shola Shoretire10

Forvet:

NoAdıOG
7Edinson Cavani45
9Anthony Martial30
10Marcus Rashford62
11Mason Greenwood81
56Anthony Elanga00
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