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Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in en çok şampiyon olan iki takımı olan Manchester United ile Liverpool, yeni sezon öncesi bu kez hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Peki, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United Liverpool maçı için geri sayım başlamış durumda. Şimdiden milyonlarca futbolseverin gözlerini çevirdiği Manchester United Liverpool derbisiyle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MAN. UNITED LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United Liverpool maçı bu akşam saat 16:00'da başlayacak.

MAN. UNITED LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Liverpool maçının Türkiye'den yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Zorlu mücadele iki takımın YouTube kanallarında ücretli olarak yayınlanacak.

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