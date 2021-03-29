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Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu ne?

Vizyona girdiği tarihten itibaren izleyenler tarafından çok beğenilen Mandıra Filozofu filminin devam filmi olarak çekilen Mandıra Filozufu İstanbul filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Mandıra Filozufu İstanbul filmi bu akşam Kanal D ekranlarında televizyon seyircisiyle buluşacak. Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu ne?

Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu ne?

İlk gösterimini 13 Mart 2015 tarihinde yapan ve Müfit Can Saçıntı'nın fenomen karakteri Mandıra Filozofu'nun İstanbul'da yaşadığı maceralara odaklanan Mandıra Filozofu İstanbul merak ediliyor.
Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu ne?

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU NE?

Bodrum’un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde "bir lokma bir hırka" düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
Birol Güven
Gülnihal Demir - Gülfidan
Kemal Kuruçay - Emlakçı
Uğur Alibaşoğlu
Mahir İpek

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