Mangal ateşi oyun alanlarını yaktı

Adıyaman'da parkta yakılan mangal ateşi oyunlarına sıçradı
Adıyaman'da kimliği belirsiz kişiler tarafından parkta yakılan mangal ateşi oyun alanlarına zarar verdi
Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde bulunan Eğriçay Parkı içerisine gelen bir grup kimliği belirsiz kişi tarafından oyun alanlarının bulunduğu yerde ateş yakıldı.
Ateşin kaydıraklara sıçramasıyla yangın büyüdü. Çevredeki vatandaşların tepkileri üzerine şüpheliler olay yerinden kaçtı. Alevler vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Yanan oyun aletleri kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.