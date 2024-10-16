SİKLOTİMİ

Siklotimi, bipolar I ve II’ye kıyasla daha hafif belirtiler gösteren bir bozukluktur. Hipomani ve depresyon belirtileri daha az şiddetlidir ve bu belirtiler, iki yıl veya daha uzun süre boyunca devam edebilir. Ancak, bu belirtiler genellikle bipolar I ve II bozukluklarının tam tanı kriterlerini karşılamaz.