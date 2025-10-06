Habertürk
        Haberler Magazin Manifest hakkında hapis talebi - Magazin haberleri

        Manifest hakkında hapis talebi

        Üyeleri hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılan Manifest grubunun, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:44
        Manifest grubu, 6 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konserdeki sahne performansları nedeniyle tepki çekmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun dans ve gösterilerinin 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarını oluşturduğunu iddia ederek resen soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında, grup üyeleri; Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca, Hilal Yelekçi ve Zeynep Sude Oktay hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        #manifest
