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        Haberler Spor Basketbol STBL Manisa BŞB'de Hakan Demir dönemi - Basketbol Haberleri

        Manisa BŞB'de Hakan Demir dönemi

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci sezonunda play-off hattında bulunan ve FIBA Europe Cup'ta da yoluna devam eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir'in yerine başantrenörlük görevine Hakan Demir'i getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:23
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        Manisa'da Hakan Demir dönemi
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, deneyimli başantrenör Hakan Demir ile yeniden anlaştı. Demir, geçtiğimiz sezonun 9. haftası itibarıyla da yeşil-beyazlı takımın başına geçmiş ve sezon sonunda takımı Avrupa kupasına taşımayı başarmıştı. Hakan Demir, geçtiğimiz sezon bitiminde İran Milli Takımı ile anlaşarak yerini Ahmet Kandemir'e bırakmıştı.

        İRAN MİLLİ TAKIM SERÜVENİ

        Tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz yaz İran Milli Takımı'nın başında Yardımcı Antrenör Göktuğ Dilbazer ile birlikte dünya şampiyonasına ve Asya oyunlarına katıldı.

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