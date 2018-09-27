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Manisa'da 20 milyon avroluk yatırım

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin son iki yıllık süreçte çeşitli badireler atlattığını belirterek, "Bütün bunlar geçici hadiseler. Ekonomimiz ve yatırım ortamımız sağlam temeller üzerine oturuyor ve bu türden geçici sıkıntıları bertaraf edecek güce fazlasıyla sahip." dedi

27.09.2018 - 20:23 | Güncelleme: AA

Havlupan ve radyatör üreticisi Zehnder Group tarafından Manisa'da kurulan ve ilk etapta 220 kişinin istihdam edileceği fabrikanın açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Arda Ermut, zorlu yatırım sürecinde profesyonellikleriyle yatırımın hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenen Zehnder Group'a teşekkür etti.

Ermut, köklü geçmişiyle sektöründe lider şirketlerden olan Zehnder'in söz konusu yatırımıyla, Türkiye'nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunun bir kez daha teyit edildiğine dikkati çekti.

Açılışını yapacakları tesisten dünyanın dört bir yanına radyatör ve havlupan ihraç edileceğini aktaran Ermut, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak. Umarız bu yatırımın devamında Zehnder diğer ürünlerini de ülkemizde üretmek için yatırımlarına devam edecektir. Zehnder'in yatırımını, Türkiye'nin ekonomik dinamizmine olan güveni yansıtması bakımından çok değerli buluyorum. Bu yatırım, aynı zamanda Türkiye'nin, her zaman bahsettiğimiz avantajlı konumunu da gözler önüne seriyor."

Ermut, Türkiye'nin uluslararası yatırımlar için barındırdığı avantajları anlatarak, "Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketler aynı zamanda, avantajlı konumumuz sayesinde, nüfusu 1,5 milyarı aşkın bir pazara hitap edebiliyor. Bugün birçok uluslararası şirketin Türkiye'yi üretim ve yönetim üssü olarak seçmesinin bir sebebi de dünya ticaretinin neredeyse yarısının gerçekleştiği bir eksene erişim imkanı sağlayan stratejik konumumuz." diye konuştu.

Zehnder'in, Türkiye'deki yerli üretim hareketini de desteklediğini bildiren Ermut, şunları kaydetti:

"Zehnder’in toplam satın almalarında yerli ürünlerin payı yüzde 94'lerde. Biz bu yönüyle Zehnder'i ülkemizde yerli üretimi destekleyen, istihdam sağlayan, ihracat yapan bir şirket olarak, yerli bir yatırımcı olarak görüyoruz. Bu anlamda kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Son iki yıllık süreçte bildiğiniz gibi ülke olarak çeşitli badireler atlattık. Bütün bunlar geçici hadiseler. Ekonomimiz ve yatırım ortamımız sağlam temeller üzerine oturuyor ve bu türden geçici sıkıntıları bertaraf edecek güce fazlasıyla sahip."

Ermut, Türkiye'nin yerli ve milli kalkınma hamlesine hız verdiğini, enerjide dışa bağımlılığını her geçen yıl azalttığını, proje bazlı teşvik sistemini hayata geçirdiğini, stratejik sektörlerde yerlilik oranını arttırdığını, dolayısıyla yerli üretim yapacak, teknolojilerini Türkiye'ye transfer edecek, ihracata destek olacak uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını ifade etti.

Bir "yatırım ekosistemi" oluşturup, girişimciliği güçlendirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve Türkiye'ye daha çok nitelikli üretim çekmek için çalıştıklarını vurgulayan Ermut, "Yatırımcılarımız da bunu bildikleri için Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamına duydukları güven her şart altında devam ediyor ve hiçbir şekilde sarsılmıyor. Türkiye ise uluslararası yatırımcılara güvenli ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için yıllardır çaba harcıyor." ifadelerini kullandı.

Ermut, Türkiye'nin 15 yıldaki ekonomik verilerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılına kadar Türkiye’ye gelen toplam doğrudan yatırım 15 milyar dolar seviyesindeyken, son 15 yıllık süreçte 195 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım çektik. Benzer şekilde 2002 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren 5 bin 600 uluslararası sermayeli şirket vardı, bugün bu sayı 60 bini geçti. Bu rakamlar, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan güveninin her koşulda devam ettiğini göstermesi bakımından önemli."

Zehnder Group Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Peter Zehnder de Türkiye ekonomisine ve Manisa'ya güvendikleri için 20 milyon avroluk yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Zehnder, 220 kişiyi istihdam ettiklerini ve yatırım kararını aldıktan sonra vazgeçmeyi hiç düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

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