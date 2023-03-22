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AA

Cumhuriyet Mahallesi 5012. Sokak'ta ikamet eden Cemile Karataş (49) ile oğlu Emrah Karataş (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Emrah Karataş, annesini boğazından bıçakladıktan sonra 2 katlı binanın çatısına çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne Cemile Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Binanın çatısındaki Emrah Karataş ise polisin ikna çabalarına rağmen beton zemine atladı.

Ağır yaralı halde ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Karataş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emrah Karataş'ın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı duyarak evin önüne gelen iki çocuk sahibi Cemile Karataş'ın yakınları üzüntü yaşadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.