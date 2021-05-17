Bıçaklanarak öldürülen kişinin cinayet zanlısı arkadaşı çıktı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, 13 Mayıs Perşembe günü Mehmet Kızılkaya ile Hakan Güler, Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı yakınlarında bıçakla yaralanmış halde bulundu.

İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kızılkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; Mehmet Kızılkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve çapraz sorguların ardından, Kızılkaya'nın, olayda yaralanan arkadaşı 38 yaşındaki Hakan Güler tarafından bıçaklandığını belirledi. Yeniden sorguya alınan Güler'in ifadesinde birlikte alkol aldıkları Kızılkaya ile bıçaklı kavga ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.