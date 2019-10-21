Olay, dün saat 15.00 sıralarında, kırsal Çepnidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede kağıt oynayan Hamza Bilgen ile masada oyunu izleyen kişilerden Nurtaç Bilgiç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamza Bilgen belindeki tabancayı çekip, ateş etti.

Mermiler, Bilgiç'e ve tartışmayı önlemeye çalışan Münir Taş'a isabet etti. İki yaralı kanlar içinde yere yığılırken, Bilgen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kahveye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralı oldukları belirlenen 2 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Münir Taş ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

CİNAYET ZANLISININ EVİNİ YAKTILAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çıkan tartışma sonucu Nurtaç Bilgiç'i (54) tabanca ile vurarak öldüren, Münir Taş'ı (60) ise yaralayan Hamza Bilgen (77),olayın ardından Şehzadeler Jandarma Komutanlığı'na gidip, teslim oldu.

Hamza Bilgen'in teslim olduğunu öğrenen Nurtaç Bilgiç'in yakınları, iddiaya göre Bilgen'in Çepnidere Mahallesi'ndeki evini ateşe verdi. İhbar üzerine, yangına Turgutlu itfaiyesi ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında Hamza Bilgen'in ailesinin evde olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının nasıl ve kimler tarafından çıkartıldığı konusunda Jandarma çalışmalarını sürdürüyor.