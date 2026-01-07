Habertürk
        Manisa'da dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu: 15 gözaltı

        Manisa'da dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu: 15 gözaltı

        Manisa'da polis ekipleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 01:41 Güncelleme: 07.01.2026 - 01:41
        Dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonu: 15 gözaltı
        Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Nitelikli dolandırıcılık ile kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen şüphelilere ait 18 adrese baskın yapan ekipler; 15 cep telefonu, 2 ajanda, 1 bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar ile 45 fişek ele geçirdi.

        AA'nın haberine göre; operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

