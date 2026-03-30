Manisa'da genç sürücü feci kazada öldü!
Manisa Alaşehir'de küçükbaş hayvan taşıyan TIR, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilin genç sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Giriş: 30.03.2026 - 01:01
Alaşehir ilçesinde A.K. (30) idaresinde küçükbaş hayvan taşıyan TIR, Girelli Mahallesi yakınlarında Muharrem Yasin Şimşek'in (19) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki S.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
GENÇ SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
