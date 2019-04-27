Kaza saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak İstikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mesut Yılmaz idaresindeki 64 BC 393 plakalı araç, Jandarma kavşağından şehir merkezi istikametine gitmek isteyen Mehmet Emre idaresindeki 45 HB 9326 plakalı araç ile çarpıştı.

İddiaya göre kavşaktan kontrolsüz çıkan isteyen Mehmet Emre idaresindeki 45 HB 9326 plakalı araca çarpmamak için yolun kenarına kaçan 64 BC 393 plakalı araç sürücüsü Mesut Yılmaz, çarpışmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerler üzerinden yol kenarında bulunan su kanalına girdi.

Çarpışmanın etkisiyle bariyerler üzerinde bir süre ilerleyen ve su kanalında durabilen sürücü Mesut Yılmaz ve diğer aracın sürücüsü Mehmet Emre kazadan yara almadan kurtulurken, her iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Kaza dolayısıyla İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, aracın yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından anayol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.