        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da ölümlü trafik kazası... Otomobil, kamyona arkadan çarptı! | Son dakika haberleri

        Manisa'da ölümlü trafik kazası... Otomobil, kamyona arkadan çarptı!

        Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Kazada 29 yaşındaki Hikmet Akbağ hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:04
        Manisa'da feci kaza... 1 ölü 2 yaralı!
        Manisa'nın Kula ilçesinde bir kaza meydana geldi. İzmir-Ankara D300 kara yolu Kovukdere mevkisinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Kazada 29 yaşındaki Hikmet Akbağ hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        AYNI YÖNDE SEYİR EDEN ARACA ÇARPTI

        DHA'nın haberine göre dün saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Kovukdere mevkisinde bir kaza meydana geldi. Abdullah Yavuz’un kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Bedrettin Kurt idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Yavuz, yanındaki Hikmet Akbağ ve Sultan Çıtır yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akbağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        YOL BİR SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI

        Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

