Manisa'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa Salihli'de arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona otomobil çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Manisa'da Salihli-Köprübaşı karayolunun Taytan Mahallesi mevkisinde Y.E. (72) yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
OTOMOBİLDEKİ 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Menekşe Ertuğrul'un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Y.E. ile D.S. (45) ve H.Ş.S. (6), Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Sürücü Y.E. ile H.Ş.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Menekşe Ertuğrul'un cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.