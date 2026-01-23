Habertürk
        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 18:49 Güncelleme: 23.01.2026 - 18:49
        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu imal ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Soma ilçesinde sabah eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 789 tablet halinde toplam 11 bin 40 adet sentetik ecza hapı, 27 parça halinde toplam 445,58 gram kokain, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirilirken, A.H. (25), Y.H. (22), E.E. (27) ile H.C. (33) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

