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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yürütülen çalışmada Yunusemre girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde aramada yapan ekipler, 1400 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 100 lira ele geçirdi, H.E. (29), D.B. (27) ve M.Y'yi (39) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

​​​​​​Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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