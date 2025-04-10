Manisa'da üzüm bağlarında zirai don zararı

Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde üzüm bağlarını zirai don vurdu.

Dün ve bu gece sıcaklığın eksi derecelere düşmesiyle üzüm bağları, zirai don nedeniyle zarar gördü. Üzüm bağı bulunan tüm ilçeler dondan etkilendi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Hüseyin Altındağ, hasarın büyük olduğunu belirterek, çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenmesi çağrısında bulundu.

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Altındağ, "Bugün 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece büyük bir zirai don olayıyla karşı karşıya kaldı çiftçimiz. Manisa'mızda Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinin tamamında zirai don olayı vardır. Çiftçilerimize büyük geçmiş olsun. Ayrıca bu sadece çiftçilerimizin değil Manisa'mızın da bir ihracat ürünü olduğu için ülkemiz adına, Manisa'nız adına çok büyük bir geçmiş olsun. Üreticilerimizin gerçekten 1 yıl boyunca baktıkları bu ürünleri don 1 gecede yok etti. TARSİM sigortası olan mutlaka başvurularını yapsınlar. Bağları zarar gören üreticilerimiz ilçe tarım müdürlüklerine hasar tespiti için dilekçe versin. Devletimizin bir an önce çiftçimize yardım etmesi gerekiyor. Gerçekten arkamızda gördüğümüz bağlar simsiyah. Bir senelik emek boşa gitti" diye konuştu.