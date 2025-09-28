Manisa FK: 0 - Bodrum FK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 4-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bodrum'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Bartu Göçmen (k.k), 47'de Celal Dumanlı, 53. dakikada Pedro Brazao ve 85'te ise Zdravko Dimitrov kaydetti.
Bu sonucun ardından Manisa FK 8 puanda kaldı. Bodrum FK ise 17 puana ulaştı.
Ligin 9. haftasında Manisa FK deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Bodrum FK ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.