Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
Manisa'da, bir ortaokulda beden eğitimi dersinde fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak, hayatını kaybetti. Kaymak'ın babası Rıfat Kaymak, "Birden yere yığılmış, kalbini çalıştıramamışlar. Bütün bildiğimiz bu" dedi
Manisa'da olay, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Mert Kaymak (11), beden eğitimi dersinde ısınma hareketleri yaparken fenalaşarak düştü.
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ MÜDAHALEDE BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre okul yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, Kaymak'a ilk müdahaleyi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya yaptı.
HAYATA DÖNDÜRELEMEDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaymak'ın kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Kaymak, hayata döndürülemedi.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
Mert Kaymak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, Kaymak'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
"BİRDEN YERE YIĞILMIŞ"
Bu arada Kaymak'ın bilinen bir hastalığının olmadığı öğrenildi. Kaymak ailesi, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evlerinde taziyelerini kabul etti. Mert Kaymak’ın babası Rıfat Kaymak, "Birden yere yığılmış, kalbini çalıştıramamışlar. Bütün bildiğimiz bu" dedi.