Somaspor yarışı bırakmıyor

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretiyle Play-Off'un gerisinde kalan Somaspor, üst üste Isparta 32 Spor ve Arnavutköy Belediyespor'u 2-0'lık sonuçlarla yendi, yarıştan kopmadı. Mutevazı kadrosuyla gruptaki iddialı takımların arasında yükselişini sürdüren Burhanettin Basatemür'ün öğrencileri 21 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde yedinci sıraya tırmandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-11-14 11:06:38



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