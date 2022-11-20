MHP Manisa İl Başkanı Öner, kalp krizinden yaşamını yitirdi

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner (52), evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MHP Manisa İl Başkanı, 3 çocuk babası Murat Öner, gece saatlerinde rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Şehzadeler ilçesinde özel hastaneye kaldırılan Öner'in, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Öner, hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Öner'in cenazesi, bugün ikindi vakti Hatuniye Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-20 12:58:31



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