Manisa BŞB potada startta kaldı

MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonunu geçiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle dibe demir attı. Ligdeki tek galibiyetini ikinci haftada Beşiktaş Emlakjet'i yenerek alan Manisa temsilcisi, üst üste 6 mağlubiyetle düşme hattında çakılı kaldı. Son maçta evinde dolu tribünler önünde güçlü rakibi Anadolu Efes'e de 95-74 yenilen yeşil-beyazlılar, yaptığı Raymar Morgan ve Wayne Selden transferlerine rağmen kötü gidişe çare bulamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-11-28 11:26:15
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