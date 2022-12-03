Manisa BŞB'de yönetimde Çaylan dönemi

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MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattından kurtulamayıp hafta içinde antrenör Ceyhun Cabadak'ın yerine Hakan Demir'le anlaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yönetimde de değişiklik yaşandı.

Yeşil-beyazlı kulübün Tevfik Lav Spor Tesisleri´nde yapılan yönetim kurulu toplantısında işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden affını isteyen Başkan Mehmet Güzgülü´nün yerine oy birliğiyle kulüp başkanlığı görevine Bora Çaylan seçildi. Çaylan, kulüpte basketbol şube sorumlusu olarak görev yapıyordu.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-12-03 11:18:26



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