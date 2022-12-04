Manisa Futbol Kulübü - Ankara Keçiörengücü: 0 -0

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Stat: Mümin Özkasap Hakemler: Oğuzhan Aksu, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu

MANİSA FK: Muhammed Birkan TetikMuhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk, Çağrı, Gakpa (Dk. 46 Kadir), Selim (Dk. 61 Mehmet), Burak, Prib (Dk. 76 Grezda), Diallo (Dk. 84 Arda), Batuhan

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: MetinErhan, Erkam, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem, Mikail, Rashad Muhammed (Dk. 61 Eze), Bardhi (Dk. 72 Abdullah), Bekir (Dk. 88 Balaj ), Olawoyin, Melih

SARI KARTLAR: Ayberk, Burak, Adem (Manisa FK), Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Muharrem (Ankara Keçiörengücü) Spor Toto 1. Lig´in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü´yle 0-0 berabere kaldı.

6´ncı dakikada Ankara Keçiörengücü atağında topla buluşan Rashad Muhammed´in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

12´nci dakikada Bekir´in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Melih´in vuruşunda kaleci Muhammed Birkan Tetik´i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Muhammet Taha Şahin uzaklaştırdı.

41´inci dakikada Prib´in havadan pasına hareketlenen Batuhan´dan seken top, sağ kanatta Diallo´nun önünde kaldı. Diallo´nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Metin üzerine gelen topu rahat kontrol etti.

71´inci dakikada Manisa FK atağında Batuhan taşıdığı topu ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Metin son anda çeldi.

90+2´nci dakikada Olawoyin´in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Balaj´ın şutu az farkla yandan auta çıktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-12-04 15:32:21



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